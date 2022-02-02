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Dolar fiyatlarında son durum

02.02.2022 - 10:22
2 Şubat Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.40 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.39 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.3460 TL seviyesini, en yüksek ise 13.4830 TL seviyesini görürken; kur saat 10:10 itibarıyla 13.4089 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.2050 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.1337 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.1632 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.12 oranında düşüşle 96.26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1275 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.64 seviyesinde bulunuyor.

 


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