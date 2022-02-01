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Dolar fiyatlarında son durum

01.02.2022 - 10:19
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 1 Şubat güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.00 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.41 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.2620 TL seviyesini, en yüksek ise 13.3940 TL seviyesini görürken; kur saat 10:08 itibarıyla 13.3374 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.0560 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.0018 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 17.9835 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında yükselişle 96.57 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1242 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.84 seviyesinde bulunuyor.

 


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