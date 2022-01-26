dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Ocak döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.51 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.52 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.4410 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5340 TL seviyesini görürken; kur saat 10:54 itibarıyla 13.5188 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.2950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.2637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.2652 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 96.02 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1291 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.02 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.73 seviyesinde bulunuyor.