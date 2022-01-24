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Dolar fiyatlarında son durum

24.01.2022 - 11:00
24 Ocak dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.34 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.47 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 13.44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.3890 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5280 TL seviyesini görürken; kur saat 10:45 itibarıyla 13.3436 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.3400 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.1145 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.0784 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 95.76 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1322 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.56 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.13 seviyesinde bulunuyor.

 


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