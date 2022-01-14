14 Ocak dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.52 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.54 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.4850 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6440 TL seviyesini görürken; kur saat 09:48 itibarıyla 13.5218 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6720 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5238 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.5832 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında düşüşle 94.64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1475 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.65 seviyesinde bulunuyor.

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