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Gram altın fiyatları düşüşte! 14 Ocak çeyrek altın fiyatları

14.01.2022 - 10:14
14 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 793 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1826 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 788 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 795 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 801,19 lira seviyesini, en düşük ise 792,07 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:07 itibarıyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 793,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1304 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 366 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1828 dolar seviyesini; en düşük ise 1819 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1826 dolardan işlem gördü.

 


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