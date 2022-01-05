dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.34 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.38 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.3430 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5240 TL seviyesini görürken; kur saat 10:10 itibarıyla 13.3678 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.2680 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.1189 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.0351 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 96.19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1299 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.64 seviyesinde bulunuyor.

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