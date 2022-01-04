dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Ocak dolar fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

04.01.2022 - 09:56
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.16 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.24 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.22 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 12.9640 TL seviyesini, en yüksek ise 13.4940 TL seviyesini görürken; kur saat 09.43 itibarıyla 13.4262 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.2580 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.1637 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.0810 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 96.29 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1295 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.07 seviyesinde bulunuyor.

 


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