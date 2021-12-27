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Dolar fiyatlarında son durum

27.12.2021 - 10:25 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 27 Aralık döviz kurları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 11.38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 12.88 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 10.99 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 11.24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 10.7600 TL seviyesini, en yüksek ise 11.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 16.33 itibarıyla 11.3830 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.1280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 12.8857 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 15.2195 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında yükselişle 96.18 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1311 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.01 seviyesinde bulunuyor.

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