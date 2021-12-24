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Dolar fiyatlarında son durum

24.12.2021 - 10:42 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 11.81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 13.38 TL seviyelerinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi akşamı Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı değerlendirmelerde öne çıkan ‘kur garantili TL vadeli mevduat’ açıklamasından sonra döviz kurlarında 4 gündür devam eden sert düşüş bugün yerini yükselişe bıraktı. Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 11.28 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 11.60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 11.1230 TL seviyesini, en yüksek ise 12.1410 TL seviyesini görürken; kur saat 14.53 itibarıyla 11.8125 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 12.4990 TL'yi görürken; şu dakikalarda 13.3801 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 15.8608 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, Euro ve Sterlin’in Türk Lirası karşındaki değer kaybı yüzde 44’ü aşmıştı.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 96.06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1330 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.66 seviyesinde bulunuyor.

Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, ”Yeni düzenlemenin kısa vadede yatırımcıları döviz mevduatlarının bir kısmını TL mevduata çevirme ya da en azından yeni döviz talebini önleme konusunda etkili olabileceğini ve TL’nin stabilize olmasına yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Kurdaki sert kayıpların etkisiyle gram altın fiyatlarında da sert düşüşler söz konusu oluyor. Kur cephesinde bir denge arayışı söz konusu. Dolar/TL kurunun 10’lu seviyelerin altına sarkması panik satışlarını arttırabilir” dedi.

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