dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 22 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 12,42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 14,02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü akşam saatlerinde açıkladığı ‘TL’ye destek paketi’ piyasalar tarafından olumlu algılanırken, döviz kurları cephesinde olumlu seyir devam ediyor. Dolar kuru, haftanın üçüncü işlem gününe düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 12,0740 TL seviyesini, en yüksek ise 12,7910 TL seviyesini görürken; kur saat 11:13 itibarıyla yüzde 1,13 oranında düşüşle 12,4227 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 13,6020 TL'yi görürken; şu dakikalarda 14,0234 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 16,6018 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 12,62 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 12,10 TL seviyesinden başlamıştı.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.06 oranında yükselişle 96,55 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1272 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.72 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler