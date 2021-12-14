dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Aralık döviz fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

14.12.2021 - 09:49
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.21 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.13 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.01 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7980 TL seviyesini, en yüksek ise 14.2940 TL seviyesini görürken; kur saat 09.40 itibarıyla 14.2121 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.1380 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0546 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.8302 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 96.39 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1281 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.66 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.29 seviyesinde bulunuyor.

 


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