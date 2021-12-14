dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Aralık döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.21 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.13 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.01 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7980 TL seviyesini, en yüksek ise 14.2940 TL seviyesini görürken; kur saat 09.40 itibarıyla 14.2121 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.1380 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0546 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.8302 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 96.39 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1281 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.66 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.29 seviyesinde bulunuyor.

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