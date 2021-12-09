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Dolar fiyatlarında son durum!

09.12.2021 - 10:36 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 9 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.65 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.71 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.6060 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8340 TL seviyesini görürken; kur saat 16.24 itibarıyla 13.8215 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6710 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6569 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.2712 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.26 oranında yükselişle 96.13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1319 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.23 seviyesinde bulunuyor.

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