dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Aralık dolar fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

08.12.2021 - 11:01
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.37 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.4450 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6440 TL seviyesini görürken; kur saat 10.48 itibarıyla 13.6018 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.4190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.3753 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.0335 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında düşüşle 96.19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1291 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.37 seviyesinde bulunuyor.

 


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