dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.37 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.4450 TL seviyesini, en yüksek ise 13.6440 TL seviyesini görürken; kur saat 10.48 itibarıyla 13.6018 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.4190 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.3753 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.0335 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında düşüşle 96.19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1291 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.37 seviyesinde bulunuyor.

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