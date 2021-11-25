Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 11,96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 13,72 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 12,13 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 11,97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 11,8480 TL seviyesini, en yüksek ise 12,2211 TL seviyesini görürken; kur saat 15.48 itibarıyla 11,9614 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 13,7280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 13,4428 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 15,9447 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.27 oranında yükselişle 96,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1222 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20,69 seviyesinde bulunuyor.

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