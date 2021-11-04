  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Petrol fiyatları düşüşte Petrol fiyatları düşüşte

Dolar fiyatlarında son durum

04.11.2021 - 10:30
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Kasım döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 9,69 TL seviyelerinde işlem görürken, Euro fiyatları ise, 11,25 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dün en düşük 9,5928 ve en yüksek 9,7451 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,44 üzerinde 9,6454'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 9,6940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,45 değer kazanarak 11,2500'ten, sterlin/TL de yüzde 0,41 yükselişle 13,2540'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,23 artışla 94,07 seviyelerinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1,1580 ile önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,28 altında seyrediyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenildiği üzere faiz oranlarını sabit bıraktığını ve varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar yavaşlattığını aktararak, bu durumun doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlendirdiğini dile getirdi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 93,4 seviyesinin destek, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.575 Değişim: 1,80% Hacim : 20.551 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 1.562 04.11.2021 Yüksek 1.577
Açılış: 1.562
9,7151 Değişim: 0,77%
Düşük 9,6257 04.11.2021 Yüksek 9,7680
Açılış: 9,6407
11,2427 Değişim: 0,38%
Düşük 11,1804 04.11.2021 Yüksek 11,2940
Açılış: 11,2006
560,69 Değişim: 2,22%
Düşük 547,75 04.11.2021 Yüksek 561,80
Açılış: 548,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.