  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Ekimde en çok fiyatı düşen limon oldu Ekimde en çok fiyatı düşen limon oldu

Dolar fiyatlarında son durum

03.11.2021 - 11:08
Dolar fiyatlarında son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 9,64 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları 11,16 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün en düşük 9,4670 ve en yüksek 9,6161 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6031'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 9,6380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 değer kazanarak 11,1620'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 13,1180'den satılıyor.

Dolar endeksi, 94,1 seviyelerinde yatay hareket ederken, Euro/dolar paritesi 1,1580 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
Analistler, küresel çapta enflasyon ve büyümeye ilişkin genel risk algısının sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki toplantısından çıkacak kararlar öncesinde döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini dile getiren analistler, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 93,4 seviyesinin destek, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: -0,27% Hacim : 21.216 Mio.TL Son veri saati : 15:14
Düşük 1.492 03.11.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.533
9,7235 Değişim: 1,26%
Düşük 9,5937 03.11.2021 Yüksek 9,7797
Açılış: 9,6024
11,2667 Değişim: 1,29%
Düşük 11,1061 03.11.2021 Yüksek 11,4078
Açılış: 11,1233
556,47 Değişim: 0,80%
Düşük 549,46 03.11.2021 Yüksek 560,35
Açılış: 552,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.