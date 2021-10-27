  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Dış ticaret verileri açıklandı Dış ticaret verileri açıklandı Sonraki Haber › Ekonomik güven endeksi geriledi Ekonomik güven endeksi geriledi

Dolar fiyatlarında son durum

27.10.2021 - 10:46
27 Ekim döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 9,48 seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,99 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün en düşük 9,4110 ve en yüksek 9,6243 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,5439 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 9,4770 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 10,9980'den, sterlin/TL de yüzde 0,8 düşüşle 13,0390'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1'lik azalışla 93,9 seviyesinden, Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1603'ten işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.513 Değişim: 0,23% Hacim : 18.647 Mio.TL Son veri saati : 16:36
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.518
Açılış: 1.508
9,5139 Değişim: -0,23%
Düşük 9,4605 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0741 Değişim: 0,06%
Düşük 11,0003 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
549,23 Değişim: -0,13%
Düşük 543,55 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.