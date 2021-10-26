dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Ekim güncel döviz fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum!

26.10.2021 - 11:11
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Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 9,54 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,07 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün 9,8500 ile zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 9,5450 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 9,5885 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 9,5430 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 11,0750'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 düşüşle 13,1470'ten satılıyor.

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Dolar endeksi 93,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1605'ten işlem görüyor.
Analistler, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesi ve ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmelerin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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