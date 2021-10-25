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Dolar fiyatlarında son durum!

25.10.2021 - 10:40 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Ekim döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardından 9,80 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,41 TL seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 9,6021 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugün de yukarı yönlü hareketine devam ederek 9,8500 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 9,8010 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 2,1 değer kazancıyla 11,4140'tan, sterlin/TL de yüzde 2,2 yükselişle 13,5010'dan satılıyor.

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Dolar endeksi 93,6 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1,1648 ile yatay hareket ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini söyledi.

Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, makroekonomi veri tarafında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

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