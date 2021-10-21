21 Ekim döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtti.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1640'tan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,95 altında 9,2132 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 9,2640 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 değer kazancıyla 10,8000'den, sterlin/TL de yüzde 0,40 yükselişle 12,7880'den satılıyor.

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 9,26 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,80 TL seviyesinde bulunuyor.

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