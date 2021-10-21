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Dolar fiyatlarında son durum!

21.10.2021 - 11:04
21 Ekim döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 9,26 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,80 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,95 altında 9,2132 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 9,2640 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 değer kazancıyla 10,8000'den, sterlin/TL de yüzde 0,40 yükselişle 12,7880'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1640'tan işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.


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