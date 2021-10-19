Dolar fiyatlarında son durum! | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 9,29 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları 10,80 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün yükselişini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,84 üzerinde 9,3350 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni günde 9,3765 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından düşüşe geçti ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,2860 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,20 değer kaybıyla 10,8080'den, sterlin/TL de yüzde 0,22 azalışla 12,7910'dun satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 93,7 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,33 üzerinde 1,1650'den işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile dolar endeksinin 94'ün altına inmesinin, gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini kaydetti.

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