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Dolar fiyatlarında son durum

18.10.2021 - 10:34
18 Ekim döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardından 9,27 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,72 TL seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,76 üzerinde 9,2574 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak 9,2954 ile zirveyi görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 9,2660 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,28 değer kaybıyla 10,7250'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 azalışla 12,7220'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1580'den işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, dünya genelinde ise yoğun veri akışının izleneceğini söyledi.


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