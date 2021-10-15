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Dolar fiyatlarında son durum!

15.10.2021 - 11:31
15 Ekim döviz fiyatları, dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 9,21 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,69 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,09 üzerinde 9,1874 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak 9,2290 ile zirveyi görmesinin ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 9,2130 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,23 değer kazancıyla 10,6970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,50 yükselişle 12,6250'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 93,9 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1610'dan işlem görüyor.

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Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini belirterek, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti.


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