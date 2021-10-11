Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 11 Ekim dolar yorum

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Dolar fiyatlarında son durum

11.10.2021 - 12:12
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Dolar fiyatları, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,93 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,33 TL seviyesinde hareket ediyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,03 üzerinde 8,9700 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,9320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,36 değer kaybıyla 10,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 12,1920'den satılıyor.

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Dolar endeksi yatay seyirle 94,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1580'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesinin ağustosta 528 milyon dolar fazla vererek beklentilerden iyi gerçekleşmesinin Türk lirasını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.


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