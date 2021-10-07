dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Ekim dolar yorum

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Dolar fiyatlarında son durum

07.10.2021 - 10:42
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Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,86 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,27 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün gün içinde 8,9365'i görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,8804 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,8640 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 değer kazancıyla 10,2750'den, sterlin/TL de yüzde 0,06 azalışla 12,0550'den satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1570'ten işlem görüyor.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini belirtti. Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu kaydeden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.


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