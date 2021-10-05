dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Ekim döviz fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

05.10.2021 - 11:26
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Dolar fiyatları, güne sınırlı bir yükselişle başlamasının ardından 8,86 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,27 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün 8,83-8,88 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 8,8571 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 8,8610 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 değer kaybıyla 10,2770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,07 yükselişle 12,0630'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,0 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1600'dan işlem görüyor.

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Analistler, bugün küresel bazda önemli merkez bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını belirten analistler, dün yüzde 1,50'nin üzerini test etmesinin ardından yüzde 1,48 seviyesinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.


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