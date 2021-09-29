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Dolar fiyatlarında son durum

29.09.2021 - 11:03
29 Eylül dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,85 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları 10,31 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 8,8760 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 8,8470 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,6 azalışla 10,3180'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,9720'den satılıyor.

Dolar endeksi, son dönemdeki yukarı yönlü hareketine devam ederek 93,9 ile Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test ederken, Euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1660'tan işlem görüyor.

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Analistler, küresel çapta tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle risk algısının arttığını, bu durumun dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün, küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94 eşiğinin aşılması durumunda 94,8'in önemli direnç olarak izleneceğini kaydetti.


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