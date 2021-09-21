  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › "Altın fiyatları büyük resimde güçlü değil" "Altın fiyatları büyük resimde güçlü değil"

Dolar fiyatlarında son durum

21.09.2021 - 13:06
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 21 Eylül döviz yorum

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,63 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları 10,13 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 8,6725 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 8,6343 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 düşüşle 10,1300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,33 azalışla 11,8050'den satılıyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi yatay seyirle 93,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1730'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda kısmen azalan risk algısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını bildirdi. Bugün, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkilemeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6599 Değişim: 0,09%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6619
Açılış: 8,6519
10,1380 Değişim: 0,23%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1534
Açılış: 10,1144
491,28 Değişim: -0,13%
Düşük 490,88 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.