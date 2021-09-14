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Dolar fiyatlarında son durum

14.09.2021 - 11:55
14 Eylül dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 8,43 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 9,96 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün yurt içinde açıklanan sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin ardından 8,42-8,48 bandında seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 8,4293'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 8,4280 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 9,9660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 11,6910'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,5 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1830'dan işlem görüyor.

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Analistler, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği takvim açısından dikkatle takip edilen veri öncesi piyasalarda dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 92,3 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 92,8 seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.


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