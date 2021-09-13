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Dolar fiyatlarında son durum

13.09.2021 - 09:45 | Son Güncelleme :
13 Eylül dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.96 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.45 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 8.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.4405 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4794 TL seviyesini görürken; kur saat 09.40 itibarıyla 8.4465 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.0230 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.9656 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.6858 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.23 oranında düşüşle 92.79 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1788 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.25 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.91 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesinin piyasalardaki risk iştahını azalttığını söyledi.

Bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi. AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

 


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