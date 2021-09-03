dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 3 Eylül dolar yorum

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Dolar fiyatlarında son durum

03.09.2021 - 10:59 | Son Güncelleme :
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Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,31 seviyelerinden işlem görürken; Euro fiyatları 9,86 TL seviyesinde hareket ediyor.

Ağustos ayının ikinci haftasından bu yana düşüş trendinde bulunan dolar/TL, dün 8,2625 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,2778'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi güne yükselişle başlarken, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 8,3110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,8680'den, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 11,4910'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 92,2 ile bir ayın en düşük seviyesini görürken, bugün dar bantta yatay seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise yaklaşık iki haftadır gözlenen yükselişini sürdürerek bugün 1,1890 seviyesini test etti.

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Analistler, ABD'de istihdam piyasası gelişmelerinin para politikaları üzerinde enflasyon kadar önemli olduğuna işaret ederek, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini, veri öncesi döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak enflasyon verisinin gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

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