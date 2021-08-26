dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9,88 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.37 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.3620 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3920 TL seviyesini görürken; kur saat 09.32 itibarıyla 8.3877 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 9,8610 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9,8820 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.5460 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında yükselişle 92,92 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1761 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi döviz piyasalarında oynak bir seyir izlendiğini belirterek, yatırımcıların bekle-gör tutumuna geçişi ile işlemlerin nispeten dar bir bantta gerçekleşebileceğini söyledi.

Dolar endeksi için 93 seviyesinin kritik eşik olduğunu, bundan sonraki yön tayininin kırılma yönüne göre belirlenebileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de 2. çeyrek büyüme ile Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceğini bildirdi.

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