dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9,99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.50 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.51 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.2705 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5608 TL seviyesini görürken; kur saat 10.23 itibarıyla 8.5401 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 9,9367 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9,9920 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.6448 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 93.57 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1680 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.56 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırdığını, bu durumun doların diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını, bu gelişme öncesinde döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

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