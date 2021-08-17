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Dolar fiyatlarında son durum

17.08.2021 - 09:47 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9,48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.46 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.4381 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4900 TL seviyesini görürken; kur saat 09.42 itibarıyla 8.4863 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 9,9460 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9,4850 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7194 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında yükselişle 92.56 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1763 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasının yanı sıra yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve jeopolitik risklerdeki artışın yatırımcı fiyatlamalarında öne çıktığını belirterek, tahvil piyasasına yönelimin de arttığına işaret etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, üst üste gerilemesini 3'üncü güne taşıyarak yüzde 1,2430 ile son 10 günün en düşük seviyelerinde hareket ediyor.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın öğretmen ve öğrencilerle bir araya geleceği geniş katılımlı toplantıda yapacağı açıklamaların, döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini bildirdi.

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