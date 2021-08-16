dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.50 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.03 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.51 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.4853 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5318 TL seviyesini görürken; kur saat 09.36 itibarıyla 8.5048 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.0770 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.0324 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7836 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 92.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1785 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin gündemin odağında bulunduğunu belirterek, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile çarşamba günü Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına yönelik tutanakların döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olabileceğini bildirdi.

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