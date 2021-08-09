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Dolar fiyatlarında son durum

09.08.2021 - 10:27 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 9 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.65 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.61 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 8.63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.6105 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6705 TL seviyesini görürken; kur saat 14.44 itibarıyla 8.6501 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2130 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1802 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 12.0102 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.05 oranında düşüşle 92.75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1761 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.59 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta pozitif istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları açısından belirleyici bir diğer veri olan enflasyona çevrildiği aktararak, veri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltımına ilişkin izleyeceği takvime dair önemli sinyallerin alınabileceğini söyledi.

Bu açıdan döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını bildirdi.

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