dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 22 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.55 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.09 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne, uluslararası piyasalarda 8.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlarken, Asya piyasalarında gün içerisinde en düşük 8.5344 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5728 TL seviyesini görürken; kur saat 10.40 itibarıyla 8.5515 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.1200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.0942 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7638 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 92.73 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1799 seviyelerinde hareket ediyor.





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