dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5996 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6484 TL seviyesini görürken; kur saat 14.17 itibarıyla 8.6146 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2000 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1680 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.9464 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında düşüşle 92.60 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1802 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.

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