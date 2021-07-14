dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Temmuz güncel döviz fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

14.07.2021 - 09:37 | Son Güncelleme :
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.59 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.63 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5996 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6484 TL seviyesini görürken; kur saat 14.17 itibarıyla 8.6146 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.2000 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1680 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.9464 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında düşüşle 92.60 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1802 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.

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