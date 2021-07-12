dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 12 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,66 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,27 TL seviyesinde hareket ediyor.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 8,6285-8,7324 aralığında hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,3 değer kaybederek cuma gününü 8,6631'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2750'den, sterlin/TL de 0,18 değer kaybıyla 12,0175'ten satılıyor. Cuma günü 92,08 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 92,2 seviyesinde seyrediyor.

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Euro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,1781 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 1,1868'den işlem görüyor. Analistler, bu hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

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