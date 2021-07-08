‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi

Dolar fiyatlarında son durum

08.07.2021 - 10:29
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,71 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,30 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 8,6912'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,7136'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,5 artışla 10,3020'den, sterlin/TL de 0,3 değer kazancıyla 12,0210'dan satılıyor. Dolar endeksi ise dün 92,8 ile 5 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda 92,7 seviyesinde seyrediyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanakları sonrası varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin belirsizliğin devam edeceği endişesinin, doları küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığı belirtilse de bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılması konusunda tahmin ettiklerinden daha önce adım atmalarının gerekebileceğini ifade etmesi dikkati çekti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: -0,90% Hacim : 6.980 Mio.TL Son veri saati : 15:41
Düşük 1.376 08.07.2021 Yüksek 1.391
Açılış: 1.388
8,6908 Değişim: 0,06%
Düşük 8,6701 08.07.2021 Yüksek 8,7330
Açılış: 8,6853
10,3102 Değişim: 0,58%
Düşük 10,2314 08.07.2021 Yüksek 10,3364
Açılış: 10,2505
507,73 Değişim: 0,79%
Düşük 501,13 08.07.2021 Yüksek 508,27
Açılış: 503,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.