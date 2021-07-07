7 Temmuz dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,68 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,26 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 8,6920'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,6764'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2618'den, sterlin/TL de 0,2 değer kaybıyla 11,9707'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 92,53 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyrin gözlemlendiğini belirtti.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, ABD'de ise Fed'in toplantı tutanakları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

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