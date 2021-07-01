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Dolar fiyatlarında son durum

01.07.2021 - 11:54 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,67 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,28 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 8,7086'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,6735'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,40 azalışla 10,2870'ten, sterlin/TL de 0,40 değer kaybıyla 11,9988'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 92,36 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydederek, varyantın yayılması halinde piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

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Yapılan değişikliklerle ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin bu adım ile aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmayı amaçladığını ve piyasalar üzerinde önemli bir etki yapmasının beklenmediğini bildirdi. Öte yandan yurt içinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,3'e çıkarak ekonomik aktivitenin genişlediğine işaret etti.

Veri gündeminde, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının olduğunu aktaran analistler, para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.


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