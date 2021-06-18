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Dolar fiyatlarında son durum

18.06.2021 - 11:11
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 18 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,68 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,33 TL seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısı sonrasında küresel çapta dolara olan talep artarken, bu durum emtia ve diğer ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdi.

Dolar endeksi, hafta başında gördüğü 90,3 seviyelerinden, Fed kararları sonrası yükselişe geçti ve dün 92'nin üzerini test etti. Bu gelişmelerle dün 8,7294 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü yüzde 1,3 artışla 8,7194'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugün ise düşüşe geçerek saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Eurp/TL yüzde 0,5 azalışla 10,3350'den, sterlin/TL yüzde 0,7 düşüşle 12,0430'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 92 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını belirterek, dolar endeksindeki güçlenmenin devamı halinde emtia ve diğer ülke para birimleri üzerindeki baskının artacağını, bu durumun enflasyonist kaygıları besleyerek diğer ülke merkez bankalarını aksiyon almaya zorlayacağını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 92 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi halinde 93,1'in ise önemli direnç olarak izleneceğini bildirdi.


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