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Dolar fiyatlarında son durum

15.06.2021 - 10:08
15 Haziran dolar fiyatları, Euro fiyatları, güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.36 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.40 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 8.48 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.4510 TL seviyesini, en yüksek ise 8.5647 TL seviyesini görürken; kur saat 10.05 itibarıyla 8.5417 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.3950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.3662 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 12.0589 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.09 oranında düşüşle 90.44 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2137 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.82 seviyesinde bulunuyor.


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