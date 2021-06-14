Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.33 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.17 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.39 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.3031 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3938 TL seviyesini görürken; kur saat 10.27 itibarıyla 8.3396 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.1700 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.1088 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7737 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kurunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi'nde yapacağı görüşmeyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerleyeceği beklentisi sonrası Türk Lirası varlıklarda pozitif ayrışmanın sürebileceği ve dolar kurunda teknik anlamda görülen yorulmanın etkisiyle aşağı yönlü eğilim sürüyor. Ayrıca, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşması da piyasaları destekliyor. Ancak çarşamba günü gerçekleşecek olan Fed toplantısı sebebiyle piyasalar risk almak istemeyebilir.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 90.53 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2113 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.82 seviyesinde bulunuyor.

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