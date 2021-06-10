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Dolar fiyatlarında son durum

10.06.2021 - 10:55
Dolar fiyatlarında son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,58 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,45 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün en düşük 8,5675 ve en yüksek 8,6223 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 gerileyerek 8,5881'den tamamladı. Dolar/TL, bugün de değer kaybıyla başlayarak düşüşünü 5'inci işlem gününe taşımasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,5770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,4540'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 12,0890'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün 89,8-90,2 bandında hareket etmesinin ardından bugün 90,2 seviyelerinde bulunuyor.

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Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının takip edileceğini söyledi.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkması durumunda dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükseliş yaşanabileceğini aktaran analistler, ECB'nin toplantısında ise faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gidilmesinin beklenmediğini, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde yüzde 1,47 ile 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından yüzde 1,49 seviyelerinde dengelendi.


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