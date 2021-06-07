‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatlarında son durum

07.06.2021 - 10:59
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,65 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,52 TL seviyesinde hareket ediyor.

Geçen hafta tarihi zirvesini 8,7738'e taşıyan ve geniş bir bant aralığında hareket eden dolar/TL, cuma günü yüzde 0,5 gerileyerek haftayı 8,6580 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 10,5210'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 12,2310'dan satılıyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, iş gücü piyasasında iyileşmenin sürdüğünü göstermesine karşın beklentilerin altında kalmasının ardından 90,6 seviyelerinden 90 sınırına kadar geriledi. Yeni haftaya ise sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1'lik artışla 90,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin çok güçlü olmadığını ifade etti.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, dolar endeksinin 90 kritik eşiğinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 90,6 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: 0,99% Hacim : 14.261 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.433 07.06.2021 Yüksek 1.451
Açılış: 1.434
8,6283 Değişim: -0,44%
Düşük 8,5973 07.06.2021 Yüksek 8,6912
Açılış: 8,6668
10,5272 Değişim: -0,22%
Düşük 10,4605 07.06.2021 Yüksek 10,5685
Açılış: 10,5501
526,11 Değişim: -0,17%
Düşük 521,17 07.06.2021 Yüksek 527,83
Açılış: 526,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.