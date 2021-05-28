dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 28 Mayıs güncel döviz fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

28.05.2021 - 11:22
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Dolar fiyatları, güne artışla başlamasının ardından 8,57 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dün en düşük 8,4235 ve en yüksek 8,5441 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,5009'dan tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, 8,5988 ile zirvesini görmesinin ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,5740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 10,4480'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 12,1620'den satılıyor. Dolar endeksi ise 90,08 ile önceki kapanışın hemen üzerinde seyrediyor.

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Analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki yükseliş eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesinde açıklanacak tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini kaydetti.


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