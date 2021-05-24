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Dolar fiyatlarında son durum

24.05.2021 - 11:10
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,39 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,22 TL seviyesinde hareket ediyor.

Cuma günü en düşük 8,3530 ve en yüksek 8,4190 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,4178'den tamamladı. Yeni haftaya ise düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,3855'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,2270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,3 kayıpla 11,8780'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 sınırının altına inmesinin ardından yüzde 0,1 değer kaybıyla 89,9 seviyelerinde bulunuyor.

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Analistler, dolar endeksindeki zayıf görünümün gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini belirterek, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Veri gündeminde ise yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini bildirdi.


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